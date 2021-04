Incendio nella notte a Vallalta di Concordia

intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle ore 3 in via Rocca a Vallalta di Concordia per l’incendio di un fabbricato rurale con deposito legname.

Sul posto due squadre da San Felice e Mirandola. Nessun ferito Cause in corso di accertamento.

