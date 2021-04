La Bassa modenese più vicina all’Europa: è pronta la Ciclovia del Sole

Gli ultimi ritocchi sono il montaggio dei totem e gli allacciamenti alle piazzole di sosta (che saranno dotate di Wifi e prese per la ricarica delle bici elettriche). Il 13 aprile verrà inaugurata la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un costo di 5 milioni di euro, che attraversano 8 comuni (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia) per oltre 100.000 abitanti complessivi.

Sono 46 km di pianura, 46 km di purissimo distillato di Emilia. Un percorso ciclabile facile e leggero che attraversa “una terra

di nichilisti ed empirici, balzani e creativi, cordiali e collerici come i pittori lunatici e naif che narrano la pianura. Questa regione

è una sorta di Italia concentrata, di super- Italia” (da “Quel gran pezzo dell’Emilia” di Edmondo Berselli).

L’evento ha una rilevanza nazionale perché grazie all’apertura di questo tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta, sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

All’inaugurazione – senza pubblico e nel rispetto delle restrizioni anti-Covid – interverranno il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il sindaco metropolitano Virginio Merola, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente Apt Emilia-Romagna e CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani.

Saranno inoltre presenti numerosi ospiti tra cui: l’amministratore delegato di RFI Vera Fiorani, il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, i consiglieri delegati della Città metropolitana Marco Monesi e Massimo Gnudi, gli assessori regionali Andrea Corsini e Irene Priolo, gli 8 sindaci dei Comuni toccati dalla Ciclovia, il presidente della Destinazione turistica metropolitana Matteo Lepore, il presidente di Bologna Welcome Giovanni Trombetti.

Non potendo programmare una manifestazione aperta ai cittadini, a causa della situazione legata all’emergenza sanitaria, martedì 13 aprile dalle 10.30 , verrà trasmessa in diretta dalla Ciclovia del Sole su social, web e tv, una trasmissione di circa 50 minuti che racconterà l’evento di apertura di questa importante infrastruttura ciclabile.

A condurre la mattinata sarà la giornalista televisiva Sabrina Orlandi che dialogherà con il Ministro Giovannini, il presidente Bonaccini, il sindaco Merola, Davide Cassani e il giornalista Mario Calabresi. Ci saranno poi contributi video tra cui quelli dei sindaci di Verona (Federico Sboarina) e Firenze (Dario Nardella) e della CEO di European Cyclists’ Federation Jill Warren.

La diretta verrà trasmessa sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bologna e delle altre istituzioni coinvolte, su testate web e tv.

Contestualmente all’inaugurazione verranno inoltre presentati sito web (www.cicloviadelsole.it), logo, cartellonistica e immagine coordinata della Ciclovia (prodotti da Città metropolitana in collaborazione con l’Agenzia Jack Blutharsky- Socialtrick) che – in accordo con le 4 Regioni coinvolte – verranno adottati per la comunicazione e la promozione di tutto il tracciato della Ciclovia Verona-Bologna-Firenze.

