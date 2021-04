Mirandola, scomparso un 60enne: avviate le ricerche

MIRANDOLA- Da venerdì 23 aprile non si hanno più notizie di un uomo di 60 anni, residente in via Formia, a Mirandola.

Il figlio dell’uomo si è subito attivato, controllando un raggio di 4 chilometri dall’abitazione.

I vigili del fuoco, allertati nel pomeriggio di sabato 24 aprile intorno alle 14.20, sono partiti subito con le ricerche che però, al momento, non hanno dato nessun esito.

Per la perlustrazione del territorio sono partiti due mezzi da San Felice, due da Mirandola e l’Unità di Comando Locale di Parma, oltre ai mezzi mirandolesi.

