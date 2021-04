Novi, il sindaco Diacci:” Anche la ricostruzione privata procede”

NOVI- “La demolizione di edifici privati è sempre un momento molto intenso ma, dopo tanti anni, penso possa essere vissuto dalle famiglie coinvolte come un primo passo verso il ritorno alla normalità“: con queste parole il sindaco di Novi Enrico Diacci segnala, su un post Facebook, la demolizione del condominio Letizia in piazza I Maggio e quello in piazza Dante Alighieri a Sant’ Antonio. Interventi molto importanti non solo per i proprietari degli immobili ma per l’intera comunità, secondo il sindaco, per la loro “posizione strategica“.

“Tasselli fondamentali per la ricostruzione delle piazze, in modo che possano tornare ad essere il cuore pulsante delle nostre comunità. Avanti tutta allora!”- termina il post di Diacci.

