Paga un monopattino elettrico con bonifico falso, denunciato 55enne di Ravarino

Paga un monopattino elettrico con bonifico falso, denunciato 55enne di Ravarino. L’uomo ha effettuato on line l’acquisto di un monopattino elettrico e di una macchina per lampade abbronzanti, per un valore complessivo di 2200, annunciando al venditore – un reggiano – l’arrivo di un bonifico dalla banca di Lussemburgo.

Ma quando la merce gli è stata consegnata a casa, ha revocato il bonifico, e il venditore non ha avuto il denaro che gli spettava. Per questo ha fatto denuncia ai carabinieri di Quattro Castella. I militari hanno identificato il truffatore, scoprendo che aveva precedenti di polizia per fatti analoghi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017