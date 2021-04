Parrucchiera di Soliera lavorava in zona rossa. E pure senza mascherina

Ha sfidato i divieti, in barba ai concorrenti che tenevano chiusi i negozi e alla sicurezza dei clienti: per questo una parrucchiera di Soliera che lavorava in zona rossa, e pure senza mascherina, ha ricevuto una multa per oltre 600 euro.

Nel corso di servizi programmati di controllo nel territorio dell’Unione Terre d’Argine per la verifica della normativa Covid19, agenti della Polizia Locale sono intervenuti nei giorni scorsi nel Comune di Soliera al fine di controllare le attività commerciali e i servizi alla persona. Il controllo è stato fatto nei giorni scorsi, con la parrucchiera esercitava in regime di zona rossa e di chiusura dei negozi .

Nel corso dei controlli una parrucchiera è stata sorpresa priva di mascherina, intenta ad effettuare una prestazione a una cliente.

Alla richiesta degli agenti di mettersi la mascherina, la parrucchiera si è rifiutata di indossare qualsiasi tipo di dispositivo di protezione delle vie aeree, richiedendo quale legge lo impedisse.

A carico dell’esercente è scattata una sanzione di oltre 600 euro, in aggiunta alla prevista segnalazione alla Prefettura di Modena per i provvedimenti di sua competenza.

“È importante individuare e sanzionare comportamenti che violano le regole anti Covid19”, sottolinea il sindaco di Soliera Roberto Solomita, “per contenere i contagi e per garantire la legalità economica e la leale concorrenza in un periodo difficilissimo in cui tante attività soffrono per le chiusure e la mancanza di ristori adeguati.”

