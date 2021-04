San Possidonio, 54enne si ferisce con il tosaerba, amputate due dita

SAN POSSIDONIO – Brutto incidente domestico, nella giornata di Pasquetta, per un uomo di 54 anni di San Possidonio. L’uomo, nel giardino della propria abitazione in via Castello, era impegnato in alcuni lavori di giardinaggio, quando il tosaerba che stava utilizzando si è inceppato. Nel tentativo di rimetterlo in funzione, la mano sinistra dell’uomo è, però, finita tra le lame del macchinario, nel frattempo nuovamente funzionante. La moglie dell’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi, che hanno trasportato il 54enne nel reparto di Chirurgia della mano del Policlinico di Modena, dove in seguito ad un intervento, ha subito la sub-amputazione di tre dita della mano sinistra e l’amputazione di altre due. Per l’uomo la prognosi per la stabilizzazione della mano è di circa 30 giorni.

