Carabiniere di San Felice fuori servizio arresta ladro

Carabiniere di San Felice fuori servizio arresta ladro. Nella tarda serata di domenica, alcuni carabinieri liberi dal servizio e in abiti civili, transitando su via Giardini a Modena, hanno notato un trentunenne pakistano, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava rubando una bicicletta da una rastrelliera nella adiacente via Taglio.

L’uomo, dopo che i militari si erano qualificati, al fine di guadagnare la fuga, ha lanciato la bicicletta contro gli operanti reagendo bruscamente con spintoni. Il 31enne è stato tuttavia bloccato e tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In mattinata la direttissima.

I carabinieri liberi dal servizio che hanno operato l’arresto del ladro sono effettivi alla compagnia di Modena e alla stazione di San Felice sul Panaro.

