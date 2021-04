Cavezzo, occupazione suolo pubblico: il Comune azzera il canone per il secondo semestre 2021

CAVEZZO- Per agevolare la graduale ripresa delle attività economiche e sportive, la Giunta comunale di Cavezzo ha approvato venerdì 30 aprile una delibera che dispone l’esenzione dal canone unico di occupazione del suolo pubblico per il secondo semestre del 2021.

Secondo quanto indicato dall’Amministrazione in un comunicato stampa, il provvedimento riguarderà non solo tavolini, dehor e banchi del mercato, ma anche le occupazioni legate ad attività sportive di qualsiasi tipo, anche non agonistiche.

L’esenzione del canone unico di occupazione del suolo pubblico è una misura introdotta per il primo semestre dell’anno in corso a livello nazionale dal Consiglio dei Ministri, ma ad oggi non è stata ancora confermata per la seconda parte del 2021.

Per imprenditori e società sportive cavezzesi il risparmio complessivo sarà di poco più di 25mila euro.

“Senza attendere i tempi della politica nazionale – commenta Fabrizio Trevisi, vicesindaco e assessore alle Attività Produttive – ci siamo impegnati direttamente per agevolare le attività che potranno svolgersi all’aperto. Come amministrazione siamo consapevoli che sostenere in ogni modo e fornire più certezze possibili agli operatori economici e al tessuto associativo sarà un punto centrale di tutta la fase di ripartenza”.