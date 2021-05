Cordoglio per la morte di Gianna Focherini in Manicardi

CARPI- Nella serata di giovedì 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno Gianna Focherini in Manicardi, quinta figlia del Beato Odoardo e di Maria Marchesi.

In un comunicato la Diocesi di Carpi esprime la sua vicinanza con la preghiera al dolore del marito Franco, dei figli Chiara e Francesco e dei famigliari tutti ed esprime gratitudine al Signore per la limpida testimonianza di fede di Gianna.

Ricordiamo con quali sentimenti di gioia accolse la notizia della beatificazione del padre Odoardo: “La Chiesa – disse allora Gianna – ha interpretato in modo esatto quelli che sono stati gli ideali cristiani che hanno guidato Odoardo a prodigarsi per gli altri fin dalla giovinezza. Le scelte di mio padre erano anche quelle di mia madre che ha continuato ad educarci secondo i loro principi. Nonostante la sua generosità, il babbo ha sentito tutta la sofferenza del distacco. E per non cedere faceva ricorso alla ‘comunione dei santi’, ovvero il fatto che nessuna sofferenza vada perduta ma passa alle altre persone sotto forma di bene. Ripeteva sempre a mia madre: ‘Prego tanto che questa nostra sofferenza diventi bene per i nostri figli’”.

Il vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi presiederà i funerali di Gianna Focherini in Manicardi sabato 15 maggio, alle ore 15, nella parrocchia di San Nicolò a Carpi.