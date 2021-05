Da Medolla alle piste della Nascar: Double V Racing scalda i motori

C’è anche un team di Medolla nel campionato Nascar Whelen Euro Series 2021, la versione europea della più iconica delle serie motoristiche statunitensi (quella, per dire, che ha ispirato il mondo del cartone animato Cars di Disney Pictures): nel weekend fra il 14 e il 16 maggio, infatti, nel debutto del campionato a Valencia sarà in pista anche il team Double V Racing, che nasce proprio nella Bassa.

Double V, ovvero le due V, sono quelle di Francesco Vignali e Pierluigi Veronesi, i fondatori del team che ha sede a Medolla, nel quartier generale dell’azienda Testing srl (un laboratorio specializzato nel settore automotive) di cui Vignali è CEO. Veronesi, da San Giovanni in Persiceto, è invece il pilota a cui sarà affidata la guida della Ford Mustang numero 27 che competerà nella divisione Euronascar 2 con una caratteristica livrea nera e gialla.

“Da tempo volevamo portare il know-how di Testing sul campo – ha detto Vignali al sito Nascar – vista l’esperienza in ambito automotive e non solo. Abbiamo scelto di farlo con Pier tanto per il suo pedigree di pilota e collaudatore, che parla da solo, quanto per il suo impegno nel sociale che anche la nostra azienda ha sempre portato avanti con realtà locali”. Al volante ci sarà il persicetano Veronesi: “Sono davvero entusiasta di intraprendere questo percorso che mi vede impegnato su più fronti, dal ruolo di pilota a quello di team manager. Onorato di mettere in campo tutta la mia professionalità acquisita nel tempo, sia in termini di collaudatore che di pilota. Lavorare con Francesco è davvero motivante e ci toglieremo grosse soddisfazioni. Non vedo l’ora di essere a Valencia”. Veronesi è peraltro il volto di una campagna a sostegno dell’associazione Bimbo Tu, che dal 2007 aiuta e sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Bellaria.

La vettura sarà supportata dai tecnici di Solaris Motorsport, altro team della serie europea della Nascar.

