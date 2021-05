Muore a 41 anni il gestore della pizzeria Chico Gusto di Medolla

CREVALCORE E MEDOLLA – Muore a 41 anni il gestore della pizzeria Chico Gusto di Medolla. Si chiamava Pablo Maglua Colon, di origine domenicane, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Crevalcore sulla provinciale Sp84, che è stata chiusa per diverse ore. Con la moglie Valentina gestiva i ristorante sulla Statale.

Sabato, ricostruisce l’Ansa, la sua moto ha investito un pedone, nel pomeriggio, poco dopo le 16, sulla circonvallazione di Crevalcore (Bologna): sia il motociclista sia l’investito sono morti sul colpo.

Alla guida della moto c’era il medollese, che, per cause in corso di accertamento, ha investito nei pressi di un attraversamento pedonale due coniugi: il marito, un uomo di 74 anni è morto, mentre la moglie, 67 anni, è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni non gravi, sotto shock.

A perdere la vita assieme a Colon, è stato Claudio Ghelfi, di Crevalcore. Era andato con la moglie a fare una camminata all’altezza del ‘canal torbido’, luogo di passeggiate. Abitavano dall’altra parte della strada.

Colon, per tutti “Chico” era conosciuto come un gran lavoratore (aveva gestito anche una pizzeria a Cavezzo), serio e affidabile, “una persona straordinaria”. Lo piangono tanti a Medolla, dove si era trasferito ormai 20 anni fa e aveva messo su famiglia e azienda.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017