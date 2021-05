Strade di sangue, in due incidenti in moto muoiono un 18enne e un poliziotto

Strade di sangue, nel modenese in due incidenti muoiono un 18enne e un poliziotto. L’agente a Carpi lascia moglie e due figli

La tragedia in cui ha perso la vita il più giovane è avvenuta a Marano sul Panaro, sabato attorno alle 16. Il ragazzo, che si chiamava Morgan Grandi e viveva a Zocca, era alla guida del suo scooter quando in via Gramsci si è scontrato contro la Citroen C3 condotta da un 22enne. Con Morgan sullo scooter c’era una amica, una ragazza di 17 anni. I due sono caduti sull’asfalto dopo il violentissimo scontro. Ferite serie, ma non letali, per la ragazza, mentre purtroppo Morgan ha avuto la peggio, ed è morto.

E’ avvenuta a Carpi la tragedia in cui ha perso la vita un poliziotto del Commissariato di Carpi, Fabio Terzilli, 46 anni, originario di Teramo. L’agente sabato era a bordo della sua moto Yamaha e percorreva la tangenziale del Cibeno quando, all’incrocio con via Lago d’Idro, si è scontrata con una Volkswagen Passat. Sono al vaglio della Polizia Locale Terre d’Argine le cause dell’incidente. Le condizioni di Terzilli sono subito apparse gravissime: è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è spirato.

Il cordoglio del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017