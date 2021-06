Bomporto, la campionessa di equitazione Alice Leoni omaggiata in municipio

BOMPORTO – Alice Leoni, campionessa italiana nella specialità equestre di Monta Western, è stata ricevuta questa mattina in municipio dal sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, per ricevere un omaggio in segno di gratitudine a nome di tutta la comunità.

La cavallerizza di Gorghetto, che ha vinto pochi giorni fa i campionati nazionali di categoria a Cremona, ha ricevuto dalle mani del sindaco Giovannini una pergamena per l’importante risultato raggiunto, riconoscimento per un titolo tricolore che dà lustro al comune. Insieme al papà Valerio e alla mamma Cristina Salami, Alice Leoni ha raccontato della passione per l’equitazione ereditata dalla madre, la scelta della specialità più adatta alle sue caratteristiche, il rapporto speciale con il suo cavallo Ruggine e la gioia vissuta a Cremona.

Prima delle foto di rito, non è mancato il tempo per volgere lo sguardo al futuro e ai prossimi appuntamenti, che vedranno presto la giovane campionessa ancora in sella al suo Ruggine per raggiungere altri prestigiosi traguardi.

