Chiude la caserma dei Carabinieri di Nonantola di via Salvo D’Acquisto e apre un presidio in via Bruni. Preoccupazione e polemiche

Chiude la caserma dei Carabinieri di Nonantola in via Bruni e apre presidio in via Salvo D’Acquisto. Preoccupazione e polemiche in paese per quel che sta accadendo. Racconta la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, che è iniziato “il trasloco della stazione dei Carabinieri di Nonantola di via Salvo D’Acquisto. Dal 28 giugno, il presidio si sposterà in via Natale Bruni 2, riprendendo con gli stessi orari di apertura e le stesse attività sul territorio.

Caserma dei Carabinieri: si rischia la chiusura?

In queste ore girano sui social appelli da parte della maggioranza che chiedono a tutte le forze

politiche rappresentate in Consiglio comunale di fare fronte comune per risolvere la questione

della possibile chiusura della Caserma dei Carabinieri e della sua trasformazione in un front-office

in via Natale Bruni ricavato da un immobile sequestrato alla criminalità organizzata.

Quello dell’incombente sfratto dei Carabinieri dall’attuale (oramai ex-) caserma di via Salvo

D’Acquisto è un problema aperto da quasi un decennio. La “soluzione” individuata dall’attuale

Amministrazione era quella di consentire al proprietario di ristrutturare e ampliare l’immobile a

fronte di un adeguamento del canone di affitto. Come avevamo già detto nel 2018, l’accordo

aveva troppi margini di incertezza e rischiava di avere come unico risultato quello di spostare in

avanti il problema della collocazione definitiva della caserma. La finalizzazione di quel nebuloso

accordo sarebbe dovuto avvenire con l’approvazione di una variante urbanistica nel febbraio 2020,

ma a sorpresa, in Consiglio comunale il punto riguardante la caserma venne stralciato “per

mancanza dei presupposti per l’approvazione”. Lo sfratto esecutivo notificato oggi ai Carabinieri

conferma, nei fatti, i nostri dubbi di allora.

Di fronte ad una situazione che è palesemente precipitata – la caserma in un camper a Nonantola

non si era mai vista prima, neanche in occasione del terremoto – dalla maggioranza arriva un

appello pubblico all’unità per “raggiungere insieme obiettivi importanti per la comunità”. Noi sul

tema del mantenimento della caserma sul territorio c’eravamo prima e ci siamo anche adesso, ma

non ci si faccia la paternale sulla collaborazione o sull’importanza del tema. Ognuno si assuma le

responsabilità delle scelte fatte e di cosa invece non sia stato fatto.

Rispetto alla presenza di una caserma dei Carabinieri, Nonantola Progetto 2030 ribadisce la

necessità di mantenere un presidio locale, inserito organicamente nel quadro dell’Unione del

Sorbara, per garantire a tutti i cittadini sicurezza e legalità. Pertanto proponiamo l’apertura di un

tavolo permanente con la Prefettura, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale che, affrontando

in maniera efficace e duratura sia la questione della collocazione della caserma, sia la questione

della ripartizione degli oneri fra i vari soggetti, si confronti nei termini di un rinnovato accordo

sull’immobile di via Salvo D’Acquisto ovvero, in caso contrario, nell’individuazione di un’alternativa

adatta ad ospitare a Nonantola una caserma e non un semplice ufficio aperto solo in determinati

orari.