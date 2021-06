Finale Emilia, Consiglio comunale convocato lunedì 28 giugno

FINALE EMILIA – Il Consiglio comunale di Finale Emilia è stato convocato per la giornata di lunedì 28 giugno, alle ore 21.00. La seduta si svolgerà in presenza nella sala consiliare di viale della Rinascita 6. L’eventuale seduta di seconda convocazione, invece, è prevista allo stesso orario per mercoledì 30 giugno. Nel corso del Consiglio comunale, si legge nel documento pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Finale Emilia, saranno trattati, tra gli altri temi, oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, anche quello riguardante la surroga del consigliere comunale Giovanni Lodi, deceduto, in seno alla commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

