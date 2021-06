Il calcio, gli amici e altre sciocchezze: esce “6 di recupero” di Gabriele Monari

In tempi in cui si parla di Superlega, qualunque cosa si pensi in merito alla vicenda, al calcio dei plutocrati viene contrapposto il calcio del popolo, teoricamente quello svolto per passione e non per lucro. Ora, è proprio di quest’ultimo tipo di calcio – quello amatoriale dei tornei organizzati dagli enti di promozione sportiva tipo Uisp o Csi – che racconta un recente libro del decimino Gabriele Monari, già conduttore radiofonico (a C-100, dove anni fa andava in onda anche il rotocalco SulPanaro.net, e a Radio Diabolico) e dirigente di alcune realtà calcistiche locali.

Il libro, autoprodotto e in vendita anche a questo link, si intitola 6 di recupero, si avvale delle illustrazioni della poliedrica Klaudija Ever e racconta la sgangherata avventura stagionale di una squadra della Bassa (la Bassa bolognese, in questo caso: l’Arginone), in un centinaio di pagine rapide e ironiche nelle quali il calcio è più che altro un pretesto per parlare di amicizia, di personaggi improbabili – eppure reali – caratteristici di ogni realtà di paese e della sconfinata passione per un gioco capace di dettare i programmi a giovani adulti che, di mestiere, fanno altro, ma che non vi rinuncerebbero mai.

Per gli amanti del genere – e senza nessuna particolare velleità letteraria ma con la sola volontà di ricordare un anno da ricordare, da parte di Monari – vi si rintracciano atmosfere divertenti in qualche modo assimilabili ad alcune narrate in libri quali Bar Sport di Stefano Benni o Un’ultima stagione da esordienti di Cristiano Cavina. In fondo, il calcio più genuino ha il medesimo comune denominatore: il divertimento, la passionaccia che lo fa preferire a tanti altri svaghi. Almeno sino a quando le caviglie non fanno troppo male.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017