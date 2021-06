Medolla, anche i sassi colorati dai bimbi della materna saranno nascosti in paese

MEDOLLA – Nell’ambito dell’iniziativa ‘Un sasso per un sorriso’, che consiste nel lasciare sassi colorati in un luogo a propria scelta, in modo che altre persone possano ritrovarli, anche i sassi colorati dai bambini che frequentano la sezione Coccinelle della scuola materna “Rock no War” saranno nascosti in paese per regalare un sorriso a chi li ritroverà.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017