Medolla, l’imprenditore Baraldi dona al Comune 21mila mascherine e 770 schermi facciali

MEDOLLA – Il Comune di Medolla ha ricevuto in dono 21mila mascherine e 770 schermi facciali dall’imprenditore medollese Andrea Baraldi. La consegna dei dispositivi è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Alberto Calciolari, dell’assessora Franca Paltrinieri e del consigliere comunale con delega alla Salute Orville Raisi, che hanno ringraziato a nome di tutti i medollesi l’autore della generosa donazione. I dispositivi consegnati al Comune saranno oggetto di un piano di distribuzione, che consenta di consegnarle a medici di base, associazioni e in generale a chi opera nei luoghi pubblici, comprese scuole e palestre.

“Anche se in questa fase i numeri di contagi e ricoveri sono in calo, è praticamente certo che con mascherine e dispositivi simili purtroppo avremo a che fare ancora a lungo – commenta Andrea Baraldi – So quanto sia importante non solo la quantità disponibile, ma anche la loro qualità. Ho due figli che vanno a scuola, ed è anche pensando a loro che ho voluto fare qualcosa per contribuire concretamente, aiutando tutta la nostra comunità”.