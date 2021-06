Mirandola, limitazioni alla circolazione per lavori di manutenzione nel piazzale Costa

MIRANDOLA – Sono previste, a Mirandola, per venerdì 18 giugno, nel piazzale Costa, limitazioni alla circolazione per la realizzazione di lavori di manutenzione. In particolare, si legge nel post pubblicato su Facebook dal Comune di Mirandola, istituito un divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 18 giugno. Per ulteriori informazioni sui lavori https://bit.ly/3wzFFWn.

