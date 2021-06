Musica, al via il progetto di alta formazione de La Toscanini per i musicisti under 35

Non solo lo studio della musica classica ma anche rielaborazioni dei brani dei grandi compositori del passato in chiave jazz, pop e rock, con uno sguardo fresco e giovanile. Prende il via il 16 giugno, con l’esordio nell’ambito del Festival Toscanini, la fase performativa di La Toscanini NEXT for Community, percorso innovativo di alta formazione nello spettacolo dal vivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, e strettamente legato al territorio.

L’iniziativa, dedicata ai musicisti under35, è stata presentata a Parma nella Sala Savani del Palazzo della Provincia, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, del presidente della Provincia di Parma, Diego Rossi, dell’assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e del sovrintendente e direttore artistico de La Toscanini, Alberto Triola.

“Questa occasione-ha detto l’assessore Mauro Felicori- è importante per parlare di due temi fondamentali per le politiche culturali. Il primo è quello di una idea di gestione aziendale della cultura. Il termine aziendale fa un po’ paura mentre si stia cominciando a capire che un management adeguato e l’uso di strumenti tipici dell’industria e dei servizi usati nel campo della cultura sono essi stessi un servizio che si rende alla cultura e al suo sviluppo. È solo l’efficienza che aiuta la cultura, non l’inefficienza. Vivo La Toscanini e altre realtà importanti della Regione come sfide quasi personali. Il fatturato di una impresa culturale non si misura col danaro che si guadagna, ma con la cultura che si produce. Il primo obiettivo è la nostra regione. La Toscanini deve sentirsi a casa in ogni città della nostra regione e deve essere accolta come l’orchestra della regione, non solo di Parma”.

“Il secondo tema- ha aggiunto l’assessore-, è quello del rapporto tra cultura ed economia. Quando si parla di economia deve venire in mente subito la cultura perché la cultura è economia. Se si parla di lavoro deve venire in mente il lavoro culturale, se si parla di industria, si deve pensare anche all’industria culturale”.

“Concludo sottolineando che il programma della NEXT è bellissimo, da Piacenza a Rimini la NEXT c’è, ovunque, e questo esprime in modo esemplare quello che stiamo presentando oggi, ovvero la capacità de La Toscanini e della Next di essere regione al cento per cento”.