Nonantola, attività per centri estivi e scuole al Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra

NONANTOLA – Per l’estate 2021, il Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra di Nonantola propone attività educative appositamente ideate, rivolte ai centri estivi e alle scuole, per far vivere a bambini e ragazzi momenti di incontro con l’arte, la bellezza, la storia, all’insegna della condivisione, della creatività e del divertimento.

“I percorsi per i centri estivi – spiega Simona Roversi, direttrice del Museo – sono basati su un approccio ludico, esperienziale e laboratoriale, in linea con le attività ricreative proposte dalle organizzazioni e la piacevolezza del periodo di vacanza; quelli rivolti alle scuole sono stati pensati a supporto delle attività di approfondimento proposte dagli istituti per il periodo estivo e, anche in questo caso, hanno una forte connotazione ludica”.

Il museo, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid, garantisce adeguati spazi, sia interni che all’aperto nella suggestiva cornice del giardino abbaziale, dove poter accogliere gruppi fino a 25 partecipanti.

Lo staff del servizio educativo, composto da operatrici e operatori giovani e preparati, è a disposizione per far vivere a bambini e ragazzi dei centri estivi e delle scuole un’esperienza che li vedrà protagonisti alla scoperta dell’antica Abbazia benedettina di Nonantola, prestigioso monastero fondato nell’anno 752 dal monaco longobardo Anselmo; oppure dei procedimenti e materiali usati dai miniatori per decorare i codici; o ancora dell’invenzione ed evoluzione dei monogrammi come quello dell’imperatore Carlo Magno, presente in varie pergamene dell’Archivio abbaziale; e infine delle tante opere d’arte provenienti dalle chiese della nostra arcidiocesi. Per le scuole, inoltre, ci sarà la possibilità di scoprire attraverso un laboratorio specifico il prezioso Polittico quattrocentesco, esposto nelle sale del Museo, ma anche di cimentarsi nella produzione dei codici manoscritti medievali, tra miniature e scrittura carolina.

Sono previste tariffe particolarmente ridotte ed agevolate per i centri estivi delle parrocchie, nonché la possibilità per chi lo desidera di consumare il pranzo al sacco nel giardino abbaziale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017