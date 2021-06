Nonantola, il 9 giugno “Camminata del mercoledì” organizzata dalla Pro Loco

NONANTOLA – E’ in programma mercoledì 9 giugno una delle 2Camminate del mercoledì” organizzate da Pro Loco Nonantola. Il ritrovo è previsto alle ore 19.45, presso la Torre dei Modenesi, mentre l’arrivo è stato fissato, per tutti i partecipanti, al Parco della Pace. Sono previsti, però, percorsi di diversa lunghezza: si va dal percorso più breve di 5 km, il cui tempo di percorrenza previsto è di 40 minuti, al percorso più lungo, di 11 km, della durata di circa due ore. In mezzo, il percorso di 8/9 km, dalla durata di circa 90 minuti.

Il costo di ogni camminata è di 8 euro, comprensivo del cosiddetto “cestino goloso”, contenente 2 pezzi di pizza, biscotti e acqua. Fino ai 12 anni, la partecipazione è gratuita, mentre dai 13 ai 17 anni si paga la metà, ovvero 4 euro. Per motivi assicurativi, però, la tessera Pro Loco è sempre obbligatoria per tutti i partecipanti. Tutti gli associati beneficeranno di una camminata gratuita.

