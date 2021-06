Novi, indennizzi per le attività economiche nei pressi di cantieri di lunga durata

NOVI DI MODENA – Il Comune di Novi di Modena intende assegnare, tramite un bando, indennizzi a sostegno delle attività commerciali e artigianali che si trovano situate in prossimità di cantieri di lunga durata per la realizzazione di opere pubbliche. Le risorse stanziate per il finanziamento del bando, si legge sulla pagina Facebook del Comune, ammontano complessivamente a 5.000 euro e i contributi erogati sono a fondo perduto.

L’obiettivo dell’Amministrazione di Novi è quello di preservare il tessuto commerciale e artigianale del territorio e l’offerta economica fornita alla collettività, tutelando in particolare le attività che stanno subendo dei disagi causati dall’esecuzione di lavori pubblici. Questa prima emissione del bando è destinata alle attività coinvolte nei lavori di ricostruzione di Piazza 1° Maggio. Il bando sarà pubblicato nell’albo pretorio del Comune con tutte le informazioni sui requisiti di ammissione, modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.

