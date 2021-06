Polizia Locale, gli auguri dei sindaci di Ravarino, Nonantola, Bastiglia e Bomporto al nuovo Comandante Di Niquili

BOMPORTO, RAVARINO, NONANTOLA, BASTIGLIA – In seguito alla nomina di Luca Di Niquili come nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, i sindaci Giovannini (Bomporto), Nannetti (Nonantola), Rebecchi (Ravarino) e Silvestri (Bastiglia), dopo aver ringraziato i Comandanti uscenti Piccinini e Zoboli per il prezioso lavoro svolto in questi anni, hanno dichiarato la loro soddisfazione e hanno augurato buon lavoro al nuovo Comandante:

“Siamo convinti di aver fatto un’ottima scelta, soprattutto perchè con questo primo passo intendiamo aprire un nuovo ciclo che speriamo possa evolversi anche con potenziamento e qualificazione del corpo sia in termini di risorse umane che di apparecchiature ed equipaggiamento. Il nostro più sincero ringraziamento – hanno poi aggiunto i sindaci – va ai Comandanti Piccinini e Zoboli per gli anni di prezioso servizio nei quali tutti, collaboratori, cittadini ed interlocutori esterni, hanno avuto modo di apprezzare competenza professionale e spessore umano”.

