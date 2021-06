Provincia di Modena, domande entro il 5 luglio per un’assunzione a tempo indeterminato

C’è tempo fino al 5 luglio per presentare la domanda alla Provincia di Modena per partecipare al concorso pubblico che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile categoria D. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 5 luglio, esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile nel sito della Provincia, dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti di studio universitario, le modalità per presentare domanda e lo svolgimento delle prove previste; la selezione, infatti, si articola per soli esami con una prova scritta e una orale.

Tutte le comunicazioni di carattere generale, come le ammissioni dei candidati, nomina della commissione, calendario delle prove ed esiti della graduatoria saranno pubblicate esclusivamente on line, sempre nel sito della Provincia di Modena. Il concorso è previsto nel piano occupazionale della Provincia per potenziare le attività connesse con la gestione finanziaria dell’ente, facendo fronte ai pensionamenti dei mesi scorsi.

