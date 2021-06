Rimborsi alluvione Nonantola, lettera di una “cittadina delusa”

NONANTOLA – Il Comitato cittadino alluvione Nonantola (Basta Emergenze) ha diffuso una lettera, riguardante i rimborsi per i danni subiti da cittadini e imprese in seguito all’alluvione che ha colpito Nonantola nel dicembre scorso, proveniente da una cittadina che si definisce “delusa”. La lettera è già stata inviata, nei mesi scorsi, al Comune di Nonantola e alla Regione Emilia-Romagna, nelle persone dell’assessora Priolo e del presidente Bonaccini. Di seguito, il contenuto della lettera:

“Buongiorno,

mi chiamo C. M., io e mi marito E. M. abbiamo acquistato un piccolo appartamento nel 2011 In via… alle Casette. Noi di fatto abitiamo a Sassuolo e quello di Nonantola risulta essere il nostro domicilio fiscale e seconda casa. Ora il nostro appartamento nonantolano, come tanti altri, è completamente inagibile. Abbiamo buttato via tutto e perso sacrifici di una vita di lavoro. Dico questo precisando che noi non abbiamo comperato a Nonantola per farci le vacanze, sono ben altri i nostri gusti, con tutto il rispetto per la cittadina, che ci ha visto parte in causa per il terremoto e ora per l’alluvione.

Questo appartamento è stato da noi acquistato, e non sto a ripetere con che fior di sacrifici, perché c’è da parte nostra la necessità di fare i nonni di due splendidi nipotini che abitano a Nonantola, pertanto per motivi famigliari abbiamo il bisogno di soggiornare lì almeno sei mesi all’anno. Da notare oltretutto che anche le utenze e le tasse essendo seconda casa sono al massimo dei costi.

Ora voi direte ma da Sassuolo si può andare e venire tutti i giorni visto che sono 35 km. Bene la risposta è molto semplice: io ho la sclerosi multipla e ho difficoltà a guidare. Mio marito soffre di maculopatia pertanto non ha più la patente. Ora ci troviamo con la casa inagibile e noi non possiamo più dare una mano alla nostra famiglia che ne avrebbe tanto bisogno visto che i ragazzi lavorano e non sanno come fare con i bimbi.

Ora io cerco di stare informata tramite i canali e i gruppi di Nonantola ma sono tutti evasivi e non si sa nulla circa i rimborsi.

Questa situazione è davvero penosa, come lo è il fatto che sento che le seconde case saranno molto probabilmente trattate in modo diverso, al che mi scandalizzo anche perché ripeto la mia seconda casa non è certamente per vacanza.

Io ho presentato la domanda nei tempi e modi dovuti ora spetta al Comune dare un po’ di risposte, visto il tempo passato. Tenete presente che non tutti hanno la possibilità economica di far fronte anche alle minime spese che ci sono da sostenere. Fate presto e veniteci incontro. Spero che questa mia lettera non vada a finire nel nulla.

Una cittadina delusa”