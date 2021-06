Rotary Club Mirandola, donate due macchine rasaerba alla cooperativa “La Zèrla”

MIRANDOLA – Un gesto concreto per le persone del territorio con difficoltà nell’inserimento lavorativo. È questa la finalità del service condotto dal Rotary Club di Mirandola che ha preso forma con la consegna di due macchine rasaerba e delle attrezzature utili all’attività di due unità operative per sfalci e manutenzioni di giardini, parchi di pertinenza e aree cortilive. Destinataria della donazione è la cooperativa sociale di Mirandola La Zèrla, che dal 2000 è attiva per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Area Nord di Mirandola, aiutandole a recuperare le proprie competenze residue, operative e trasversali, per accompagnarle nell’ingresso nel mercato del lavoro.

Il service, a cui insieme al Rotary mirandolese ha partecipato la Banca Popolare SanFelice1893, arriva contestualmente all’inaugurazione di un nuovo settore di attività per La Zèrla, chiamato “Verde Zèrla” e che consiste di un servizio con personale specializzato e mezzi d’avanguardia per operare nel settore della manutenzione delle aree verdi – pubbliche e private – tra giardini, parchi, prati, potature di cespugli e siepi, concimazioni e cura di piccoli percorsi pedonali. Naturalmente prestando attenzione al modello organizzativo della nuova area di attività, che consente di gestire la sicurezza dei lavoratori.

“Quello offerto dal Rotary è un contributo che guarda al territorio, al mondo del lavoro e alle persone in difficoltà, così come alla tutela dell’ambiente e alla cura del verde cittadino. Da oltre vent’anni guardiamo con grande ammirazione all’attività della cooperativa La Zèrla, e siamo felici di poterli supportare in questa loro nuova area di attività”, è il commento di Domenica Perseo, presidentessa del Rotary di Mirandola.

