San Felice, il 1° luglio in piazza Matteotti “Il viaggio con Dante nell’aldilà”

SAN FELICE – Giovedì 1° luglio, a San Felice sul Panaro, in piazza Matteotti, alle 21, il professor Luca Gherardi parlerà de: “Il viaggio con Dante nell’aldilà”. L’iniziativa, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di San Felice, rientra nella rassegna estiva “Luglio live 2021”, organizzata da assessorato alla Cultura del Comune e Pro Loco. Prossimo appuntamento dell’estate sanfeliciana sarà sabato 3 luglio, in piazza Matteotti, alle 21, con la Rock cover band “Farma e Cisti” in concerto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero ma con obbligo di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0535/86391-86392.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017