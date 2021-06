San Possidonio, dimissioni del consigliere Rudi Accorsi

SAN POSSIDONIO- A seguito delle dimissioni del consigliere Rudi Accorsi- ritiratosi per sopravvenuti impegni famigliari e per altri incarichi- l’Amministrazione possidiese comunica che durante la seduta del Consiglio Comunale, il prossimo 30 giugno, si procederà alla surroga del consigliere uscente.

“Il sindaco, la Giunta e i consiglieri tutti ringraziano Rudi Accorsi per il lavoro svolto, per l’aiuto dato

e la disponibilità offerta per il futuro”– scrive l’Amministrazione.

“Accettiamo con dispiacere la scelta di Rudi, consapevoli che il suo aiuto sarà necessario anche

per il futuro“- aggiunge il sindaco Carlo Casari.

