Spaccio di cocaina nei pressi di un centro commerciale, arrestata una coppia

MODENA – La Squadra Mobile della Polizia di Modena nei giorni scorsi ha predisposto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di diverse segnalazioni da parte degli addetti alla sicurezza di un centro commerciale nella zona sud-est di Modena.

In particolare, veniva indicata la presenza di un soggetto che, accompagnandosi con una donna, era solito essere avvicinato, con fare sospetto, da avventori occasionali nelle zone pertinenti al predetto esercizio commerciale. I servizi di osservazione predisposti trovavano riscontro alle segnalazioni, tant’è che nella mattinata del 9 giugno scorso l’uomo, nato in Albania e classe 84, in compagnia della sua compagna, di nazionalità rumena, di 36 anni, dopo aver incontrato e ceduto un involucro ad una persona, si allontanavano a bordo della loro autovettura.

Fermati dal personale operante, sull’uomo venivano rinvenuti 34 involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di 45 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di recuperare altri 650 grammi di cocaina e la somma in contanti di 3.500 euro come provento dell’attività illecita.

I due, di concerto con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, dott.ssa Claudia Ferretti, venivano tratti in arresto e tradotti presso la locale casa circondariale. A seguito del giudizio di convalida per l’uomo è stata confermata la permanenza in carcere mentre per la sua compagna è stata applicata la misura dell’obbligo di firma. L’acquirente invece, trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di circa 1 grammo, è stato segnalato alla locale Prefettura.

