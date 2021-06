Turista modenese annega in mare a Bellaria

Turista modenese annega in mare a Bellaria, all’altezza del bagno 14 . E’ avvenuto sabato mattina, attorno alle ore 10, la vittima è un uomo di 84 anni, Gian Battista Setti, originario di Soliera, ma residente da tempo a Formigine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’84enne stava nuotando non lontano dalla riva, quando è stato colto dal malore. Ha chiesto aiuto facendo segno con le braccia verso la spiaggia, ma poco dopo ha perso conoscenza. Così è stato caricato sul pattino dei bagnini, subito accorsi, e soccorso con massaggio cardiaco. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la capitaneria di porto dell’ufficio locale di Bellaria.

