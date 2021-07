Bastiglia, anziano si toglie la vita vicino alla tomba della moglie

BASTIGLIA – Un altro triste episodio si è verificato nella giornata di giovedì 8 luglio, a Bastiglia, oltre alla tragica morte di una bimba di soli due anni per un arresto cardiorespiratorio. Un uomo, infatti, si sarebbe tolto la vita (non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso), al cimitero cittadino, nei pressi della tomba della moglie, scomparsa da pochi mesi. Secondo le prime ricostruzioni, si legge sulla stampa locale, l’anziano aveva pranzato insieme al figlio, che non sospettava nulla, poche ore prima dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati proprio dal figlio, e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

