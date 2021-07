Comuni Ricicloni, San Prospero tra i vincitori. Virtuosi anche Camposanto, San Possidonio, Bastiglia, Cavezzo, Medolla, Concordia, Novi, San Felice, Bomporto e Soliera

SAN PROSPERO – Buoni risultati per la provincia di Modena e per alcuni comuni della Bassa modenese nella 28esima edizione di Comuni Ricicloni, dossier attraverso il quale Legambiente premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Focus principale del rapporto, i Comuni Rifiuti Free, ossia i centri a bassa produzione di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento.

Nell’edizione 2021, sono 26 i Comuni Rifiuti Free dell’Emilia-Romagna, dieci in più rispetto al 2020. Tre sono i comuni premiati nella classifica “vincitori assoluti”: Civitella di Romagna (FC) per i comuni sotto i 5.000 abitanti; San Prospero per i comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti e Castelfranco Emilia per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Fra i comuni modenesi virtuosi figurano, però, anche: Camposanto, San Possidonio, Bastiglia, Cavezzo, Medolla, Concordia, Novi, Spilamberto, Marano, San Felice, Bomporto, Carpi e Soliera.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017