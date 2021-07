Finale Emilia, prosegue la manutenzione delle strade bianche del territorio

FINALE EMILIA – Prosegue, informa con un post sulla propria pagina Facebook il Comune di Finale Emilia, l’attività di manutenzione delle strade bianche del territorio finalese: sono infatti state ripristinate via Redene Cremonine, via Canalvecchio e via Rottazzo. Di seguito, alcune immagini dei lavori:

