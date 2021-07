Medolla, dal 2 al 5 luglio in programma la Fiera di Bruino

MEDOLLA – Dal 2 al 5 luglio torna a Medolla la tradizionale Fiera di Bruino, organizzata da Pro Loco Medolla, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Per tutte le sere, resterà aperto il Loco Bar

(consigliata la prenotazione), mentre durante le serate di sabato e domenica per le vie del centro

verrà allestita la mostra mercato dell’artigianato a cura di M&B Group.

Altri appuntamenti enogastronomici saranno in piazza Garibaldi venerdì e sabato, dove si potranno trovare i borlenghi di BorlenGo dalle 19.30, mentre il secondo “Festival della Pizza d’autore” avrà luogo in Vallechiara sabato 3 sempre a partire dalle 19.30, a cura di Alle Pizza e Bar Minelli. Domenica sera, lungo via Roma, ci sarà la distribuzione gratuita di “Balson&Lambrusc”.

Musica protagonista tutte le sere in piazza Garibaldi, con inizio sempre alle 21: venerdì 2 “Musique à la carte”, con Greta Bortolotti (voce) e Michele Galli (chitarra) a eseguire le richieste del pubblico; sabato 3 il Bengi Soul Trio, con il cantante dei Ridillo alla ricerca del soul italiano; domenica 4 “Remember the best”, con i successi anni ’80 selezionati dal dj Andrea Pincella, mentre lunedì 5 chiude l’edizione 2021 della Fiera di Bruino “Vino e vinile”, con Robby Bortoli e Peter Borghi che raccontano la lunga estate calda dei

tormentoni, accompagnati dai vini della cantina VentiVenti di Medolla.

Sport, libri e viaggi domenica 4: dalle 9 al campo BoscoRosso di viale Rimembranze gara di tiro con l’arco 70/60/50m. Round organizzata dall’A.S.D. Arcieri della Lizza; alle 20 in piazza Garibaldi lo scrittore medollese Claudio Malagoli presenta i suoi nuovi romanzi “Omicidi nei poderi della Marchesa” e “Il bandito

del bosco della Saliceta”, mentre alle 21 in Vallechiara i ragazzi dell’associazione Piazza del Mercato condurranno una serata con ospite Marcello Lambertini, che parlerà del viaggio Italia – Asia via terra (prenotazione obbligatoria ai numeri 320 0957 852 o 366 80 45 860).

Confermatissimo, venerdì 2 luglio, il maxischermo di piazza Fellini per Italia – Belgio, calcio d’inizio alle ore 21. In caso di maltempo, la Fiera di Bruino continuerà anche nella serata di martedì 6 luglio. Durante la Fiera di Bruino verranno opportunamente segnalate le modifiche alla viabilità, come in piazza Missere, dove il luna park rimarrà fino a domenica 11 luglio, con il conseguente spostamento del mercato settimanale del giovedì su via Genova.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017