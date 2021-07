Mirandola, dopo la fine del matrimonio se la prende con l’amica della moglie: a processo per stalking e diffamazione

MIRANDOLA – E’ finito a processo, con le accuse si diffamazione aggravata e stalking, un uomo di Mirandola, che, per vendicarsi di una donna che, si legge sul “Resto del Carlino”, riteneva responsabile della fine del proprio matrimonio, per tre anni (a partire dal 2018) avrebbe postato sue foto sui social network in compagnia di annunci sessuali a pagamento. La donna, amica della moglie dell’imputato, le aveva chiesto ospitalità; così, per qualche tempo, avrebbe vissuto nella casa della coppia, che successivamente si è separata. Al momento della separazione, l’uomo avrebbe accusato la vittima del fallimento del proprio matrimonio. L’imputato si sarebbe ora offerto di risarcire la vittima, quindi l’udienza del processo è stata momentaneamente rinviata.

