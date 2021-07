Novi, truffa sui contributi post-sisma: assolto l’imprenditore Stevanin

NOVI – Assolto per non aver commesso il fatto. Questo l’esito della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, in merito alla presunta truffa allo Stato, in relazione ai finanziamenti erogati in seguito ai danni provocati dal terremoto del 2012, di cui era accusato Paolo Stevanin, imprenditore agricolo di Novi. Stevanin era stato rinviato a giudizio nel 2015, insieme al tecnico che lo aveva assistito, dopo aver inoltrato la domanda di contributo per la ristrutturazione di un fabbricato agricolo, in seguito al sisma 2012, poi rigettata dalla Regione. Nella perizia predisposta dal tecnico al momento di richiedere i contributi, si legge sulla stampa locale, non sarebbe stato indicato che il fabbricato per il quale venivano chiesti i contributi post-sisma presentava già alcuni danni antecedenti al terremoto. Nel corso di questi 6 anni, il tecnico è, invece, stato condannato e ha fatto ricorso in Cassazione.

