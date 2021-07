OilSafe festeggia 25 anni di attività con il lancio del Cleanliness Cabinet

MARANELLO – Ha scelto la suggestiva location del Museo Ferrari di Maranello OilSafe, azienda modenese con sede in via Toscanini, per celebrare i propri 25 anni di attività e, al contempo, lanciare sul mercato il Cleanliness Cabinet, nuovo prototipo ideato dall’azienda grazie al finanziamento europeo derivato dalla vittoria del bando Horizon 2020.

OilSafe, nata nel 1995, propone servizi per la gestione globale di fluidi e impianti oleodinamici e di lubrificazione. Il nuovo prodotto dell’azienda, il Cleanliness Cabinet, permette l’estrazione di contaminanti da qualunque tipo di componenti, rispettando le normative europee vigenti e, in aggiunta, unendo tre passaggi che, fino a questo momento, erano realizzati da macchinari differenti: estrazione, essiccazione e analisi.

Alla presentazione, svoltasi per l’appunto, al Museo Ferrari di Maranello era presente l’amministratore delegato di OilSafe, Alessandro Campi. A rappresentare l’azienda modenese e a spiegare nel dettaglio il funzionamento del Cleanliness Cabinet, anche Federica Pellone, Quality manager, Gianfranco Lanzo, Sales and Marketing manager, Massimo Zoboli, Technical manager, Fabrizio Morelli, Sales manager e Marco Ferrari, Fluid Power Application manager. Sono intervenuti alla presentazione, in rappresentanza dell’area ricerca, innovazione e sostenibilità di Confindustria Emilia Area Centro, che ha collaborato con OilSafe per ottenere il finanziamento europeo derivante dal bando Horizon 2020, Filippo Forni e Francesca Baccolini.

