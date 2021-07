San Possidonio, i consiglieri di maggioranza ringraziano Rudi Accorsi per il lavoro svolto come sindaco e consigliere

SAN POSSIDONIO – Attraverso una nota stampa, i consiglieri di maggioranza di San Possidonio ringraziano Rudi Accorsi, dopo le dimissioni dal ruolo di consigliere arrivate nei giorni scorsi, per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni:

“Come maggioranza del Comune di San Possidonio, apprendiamo con sorpresa e tristezza la decisione di Rudi Accorsi di dimettersi da consigliere comunale. Rudi ha significato moltissimo per la comunità di San Possidonio nelle due legislature in cui ha ricoperto la carica di sindaco. È riuscito a vincere le elezioni nel 2009 con pochissimi voti in più del candidato Mambrini, nel 2012 ha dovuto con il suo gruppo in amministrazione affrontare un periodo davvero complicato dettato dal terremoto .

La sua costante presenza fisica e morale ha rappresentato una colonna portante ,un punto di riferimento per tutta la comunità. Per anni, anche nei comuni limitrofi al nostro, il suo modo di amministrare è stato riconosciuto come degno di merito. Il secondo mandato nel 2014 ha riconfermato il buon lavoro svolto nei 5 anni precedenti.

Ringraziamo Rudi per tutto ciò che ha fatto a San Possidonio sia come sindaco che come consigliere comunale, un gran lavoro svolto che non verrà mai dimenticato. Accettiamo la sua scelta e cercheremo di utilizzare i suoi insegnamenti per proseguire questo lavoro.

Grazie mille”