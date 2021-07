Università, sala consiliare di Concordia a disposizione per la discussione virtuale della tesi

CONCORDIA – Gli studenti universitari che, a causa della pandemia, non possono celebrare in presenza le lauree, potranno avere a disposizione la sala consiliare del comune di Concordia. L’Amministrazione di Concordia, si legge, infatti, in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, ha deciso di concedere agli studenti laureandi residenti nel Comune di Concordia Sulla Secchia l’utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare per la discussione virtuale, con collegamento telematico all’Ateneo, della tesi di laurea e relativa proclamazione. Potranno partecipare anche familiari ed amici, fino a un massimo di 25 persone.

La sala è dotata di connessione internet e di un proiettore che consentirà agli ospiti di vedere proiettato quello che appare sullo schermo del laureando. Dovranno essere seguiti alcuni protocolli di sicurezza anti-Covid (misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede municipale, igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina e distanziamento interpersonale) e la richiesta di utilizzo della sala consiliare dovrà pervenire al Protocollo almeno 5 giorni prima della data della seduta di laurea.

Obiettivo dell’Amministrazione è restituire la solennità e la giusta atmosfera istituzionale ad un momento così importante nella vita di ciascun studente. Augurandoci presto di poter tornare nelle classi universitarie per poter nuovamente festeggiare questi momenti, desideriamo dare questa opportunità agli studenti concordiesi e alle famiglie che vorranno usufruirne.

