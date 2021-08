Bomporto, rinnovata la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie

BOMPORTO – Il Comune di Bomporto ha rinnovato per altri tre anni la convenzione con le scuole paritarie dell’infanzia del territorio. Un accordo nato da un proficuo confronto tra le parti coinvolte – l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Scuola dell’Unione del Sorbara e gli enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie “Caiumi” di Bomporto, “Bruini” di San Michele e “Cuore Immacolata di Maria Santissima” di Sorbara–, svoltosi, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Bomporto, in un clima collaborativo e costruttivo durante tutti gli incontri che si sono tenuti in questi mesi.

Dopo aver recepito le richieste arrivate dalla comunità, il Comune di Bomporto ha scelto di proseguire sulla strada di un sistema scolastico misto pubblico-privato, che in questi anni ha dato ottimi risultati, per continuare a garantire a tutti un’offerta formativa complessiva della scuola d’infanzia di alto livello. La decisione è stata accolta con favore dal Consiglio comunale, che nell’ultima seduta ha approvato all’unanimità il testo della nuova convenzione tra il Comune e i tre Istituti, che resterà in vigore fino all’anno scolastico 2023/2024.

“Riteniamo che il ruolo delle scuole dell’infanzia paritarie, nel nostro territorio, sia molto importante – Cristina Merighi, assessora alla Scuola del Comune di Bomporto – la loro offerta formativa e didattica è comunque fonte di qualità e formazione costante. Abbiamo ritenuto prioritaria la condivisione con le stesse per ottenere una convenzione che rispecchiasse il miglior compromesso per tutte le figure coinvolte”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017