In arrivo a San Possidonio le prime famiglie dall’Afghanistan

SAN POSSIDONIO- “Sono in arrivo a San Possidonio famiglie provenienti dall’Afghanistan. Si tratta di donne e uomini con bambini in fuga da un orrore che nessuno dovrebbe mai vivere, che prestavano servizio nell’ambito della missione Italia-Nato e che avevano collaborato con le nostre autorità”- a comunicarlo è stata l’Amministrazione possidiese.

Le famiglie trascorreranno a San Possidonio il periodo di quarantena obbligatorio previsto per ogni viaggiatore che arriva dall’estero (dai 7 ai 10 giorni).

“L’Amministrazione Comunale insieme ai volontari della protezione civile e alle autorità competenti stanno facendo tutto il possibile, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per restituire loro un periodo di tranquillità e assisterne la permanenza in un momento così difficile”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017