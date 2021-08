Infortunio mortale Camposanto, i sindacati: “Non pienamente soddisfatti dell’incontro con Bombonette”

CAMPOSANTO – Non pienamente soddisfacente. È il giudizio dei sindacati sull’incontro svoltosi nel pomeriggio di venerdì 6 agosto nella sede della Bombonette, l’azienda di Camposanto in cui martedì scorso ha perso la vita Laila El Harim. I rappresentanti di Cgil Modena, Manuela Gozzi, Cisl Emilia Centrale, Domenico Chiatto, Slc Cgil, Sabrina Vaccari, e Fistel Cisl, Stefano Gregnanin, hanno avuto un colloquio con la proprietà e un consulente aziendale per avere informazioni su quanto accaduto.

“Registriamo la posizione dell’azienda e ne prendiamo atto – affermano i quattro sindacalisti – Saranno la magistratura e gli altri organi competenti ad accertare responsabilità ed eventuali lacune nella valutazione dei rischi e nelle misure di sicurezza applicate in Bombonette. Ci rammarica non aver potuto incontrare i lavoratori, con i quali abbiamo convocato un’assemblea per il 31 agosto, il giorno dopo la riapertura dell’azienda. Avremmo voluto parlare anche con il rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ma ci è stato risposto che è in ferie. Per questo – concludono Manuela Gozzi (Cgil Modena), Domenico Chiatto (Cisl Emilia Centrale), Sabrina Vaccari (Slc Cgil Modena) e Stefano Gregnanin (Fistel Cisl Emilia-Romagna) – non possiamo considerarci pienamente soddisfatti”.