Camposanto, incidente sul lavoro alla Bombonette: muore una lavoratrice 40enne

CAMPOSANTO – Grave incidente sul lavoro questa mattina alle 8.30 alla Bombonette di via Panaria est, a Camposanto. Nonostante il pronto intervento di Vigili del Fuoco e sanitari del 118, non vi è stato nulla da fare per una lavoratrice 40enne, dalle prime indiscrezioni pare originaria di Bastiglia, rimasta incastrata in un macchinario (si tratterebbe di una fresatrice). I soccorritori non hanno potuto far altro che estrarre il corpo senza vita della donna. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ma sembra che la donna, che non era una dipendente di lungo corso, stesse controllando il macchinario mentre questo era in movimento e sia stata colpita alla testa. Sul posto anche Carabinieri e Medicina del Lavoro.

