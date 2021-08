Massa Finalese, compagno minaccia di picchiarla, donna incinta si rifugia in pizzeria

MASSA FINALESE – Il compagno aveva minacciato di picchiarla, così lei, una ragazza magrebina, è fuggita e ha trovato riparo in una pizzeria cittadina. E’ quanto è avvenuto nella serata di sabato 28 agosto a Massa Finalese, si legge sulla “Gazzetta di Modena”. Il titolare del ristorante, una volta sentita la storia della ragazza, per di più incinta, ha deciso di accompagnarla in un bagno del locale per nasconderla dal compagno in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nel frattempo, il compagno della donna ha raggiunto la pizzeria e minacciato anche il titolare e i dipendenti del ristorante, ma, successivamente, è stato identificato e sarà denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017