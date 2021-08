Mirandola, proseguono i lavori al ponte sul cavo Fossa Reggiana

MIRANDOLA – Proseguono i lavori, a Mirandola, in viale Gramsci, dove è in corso l’intervento di realizzazione di una vasca di laminazione, e a San Martino Spino, per il rifacimento del ponte che passa sul cavo Fossa Reggiana. Nella giornata di sabato 7 agosto, il sindaco di Mirandola Aberto Greco ha compiuto un sopralluogo in entrambi i cantieri per controllare lo stato di avanzamento dei lavori:

Attraverso la sua pagina Facebook, il Comune di Mirandola ricorda che, fino al 13 settembre prossimo, la strada provinciale 7 delle valli, in prossimità del ponte Luia, è chiusa alla circolazione veicolare (sono previste deviazioni e percorsi alternativi), mentre in viale Gramsci la circolazione veicolare, dopo alcuni giorni di stop per i lavori, è stata riaperta.

