Solidarietà, in bici per i bambini da Modena alla Calabria

MODENA – Sono partiti da Modena e pedaleranno per oltre mille chilometri fino a Botricella, in Calabria, per raccogliere fondi a favore dell’associazione Hesperia Bimbi Onlus che mette i propri medici a disposizione di bambini bisognosi di cure ad alto contenuto specialistico.

Sono Cristiano “Tano” Bassi e Andrea “Match” Altilia, ciclisti dilettanti partiti da piazza Grande per il Tour del Girasole che, in undici tappe da circa cento chilometri l’una, li porterà in Calabria, nel paese natale della mamma di Altilia, scomparsa di recente, dove arriveranno il 17 agosto. Il Tour è un’iniziativa dell’associazione informale I ragazzi del Girasole, un gruppo di amici che da dodici anni raccoglie fondi per associazioni benefiche che operano a favore di bambini, in ricordo del piccolo Federico che a soli due anni ha lasciato la sua famiglia.

La partenza ufficiale del Tour del Girasole, che ha il patrocinio del Comune di Modena, è stata data nel pomeriggio di venerdì 6 agosto in piazza Grande dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi, in rappresentanza del Comune, che ha sottolineato il valore di un’iniziativa “di solidarietà concreta che si realizza grazie all’impegno e all’entusiasmo di tante persone di buona volontà”. A salutare i ciclisti anche Paolo Pisani e Lisa Morandi, presidente e coordinatrice di Hesperia bimbi onlus, i cui volontari il prossimo ottobre partiranno per una nuova missione in Albania. L’associazione effettua interventi complessi, cardiologici e vascolari ma anche ortopedici in aiuto a bambini che soffrono di patologie gravissime e invalidanti in Paesi dove queste cure sono molto difficili o impossibili. Presenti alla partenza anche il luogotenente dei Carabinieri Giuseppe Rogo, comandante della Stazione Modena principale, in rappresentanza del colonnello Marco Pucciatti, il punto di arrivo di ogni tappa, infatti, sarà davanti alla stazione dei Carabinieri dei singoli paesi.

Tano e Match saranno accompagnati fino a Ravenna, prima tappa del Tour del Girasole, da un gruppo di sostenitori anche loro in bici, ma lungo tutto il percorso sarà possibile aggregarsi per chiunque lo vorrà e per la distanza preferita. Per sostenere il Tour del Girasole e i bambini di Hesperia bimbi è possibile anche fare una donazione. Tutte le informazioni sul sito dell’associazione (www.hesperiabimbi.org).

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017