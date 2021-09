Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, evade: arrestato 37enne

SAN DAMASO – Nella serata di ieri, venerdì 3 settembre, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Oristano, nei confronti di un 37enne di origine marocchina, residente nel reggiano domiciliato presso una struttura sanitaria modenese in cui era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni, reati commessi nel nuorese nello scorso mese di agosto. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria poiché è stato accertato che l’uomo aveva violato il regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.

