Analisi farmaceutica, Unimore ospita il convegno internazionale RDPA 2021

Il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, con il patrocinio della Società Chimica Italiana (SCI), ospiterà, dal 6 all’8 settembre, l’edizione 2021 del convegno scientifico internazionale Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA 2021). Responsabile scientifica del Convegno – che si svolgerà on line – è la prof.ssa Federica Pellati, Associata Unimore di Chimica Farmaceutica e co-chair la prof.ssa Maria Paola Costi, Ordinaria Unimore di Chimica Farmaceutica.

RDPA è un convegno scientifico biennale di respiro internazionale, che ha da sempre notevole visibilità nel mondo accademico e continua una lunga tradizione di eventi scientifici di eccellenza per gli scienziati e le scienziate che si occupano di analisi farmaceutica in tutti i suoi domini e molteplici aspetti.

Il programma RDPA 2021 (www.rdpa2021.unimore.it) prevede conferenze plenarie, nonché altre tipologie di comunicazioni. Un’attenzione particolare sarà data alle presentazioni di giovani ricercatori e ricercatrici coinvolti in questo campo. Saranno affrontati i temi di ricerca più interessanti e rilevanti nell’analisi (bio)farmaceutica, comprese le metodologie e le strumentazioni avanzate relative alla scoperta di farmaci, prestando attenzione ai prodotti naturali, agli alimenti e ai nutraceutici, sostanze derivanti da piante.

Verranno in particolare presi in esame argomenti relativi allo sviluppo di farmaci e biofarmaci, e alle metodologie avanzate per la loro analisi. Una sessione speciale sarà interamente dedicata agli sviluppi della ricerca su SARS–CoV–2.

“Alla luce del momento storico che la popolazione mondiale sta vivendo in relazione alla pandemia – commenta la prof.ssa Federica Pellati di Unimore – queste tematiche rappresentano un aspetto fondamentale per sviluppare nuovi strumenti a tutela della salute di tutti gli esseri umani. Considerato che mai in precedenza è avvenuto un tale sforzo scientifico per cercare di contrastare un evento pandemico in tempi brevi, l’evento costituirà un’occasione importante per fare il punto della situazione sulle più recenti acquisizioni in campo farmaceutico e biofarmaceutico”.